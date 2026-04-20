Im Salzburger Stadtteil Itzling ist am Montag kurz nach Mittag ein Obus in einen Supermarkt gefahren. Der Lenker erlitt vor dem Unfall dem Vernehmen nach einen Schlaganfall und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Bus überfuhr einen Rad- und Gehweg und krachte durch die Haupteingangstür in das Foyer einer Billa-Plus-Filiale. Dabei kam eine Person ums Leben. Laut dem Roten Kreuz wurden neben dem Lenker eine weitere Person schwer und fünf Personen leicht verletzt.

Angaben zur Identität der getöteten Person lagen zunächst nicht vor. Zu dem Unfall kam es beim Kreisverkehr an der Kreuzung zwischen Raiffeisenstraße und Austraße. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort, auch mehrere Kriseninterventionsteams standen im Einsatz. Neben den Verletzten dürfte es rund 25 bis 30 vom Unglück betroffene Personen geben - Fahrgäste, Passanten und Supermarktkunden.

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Buslenker wurde notoperiert

Wie ein Sprecher der Salzburger Landeskliniken zur APA sagte, wurde der Buslenker am Universitätsklinikum Salzburg nach einem medizinischen Notfall notoperiert. Der Mann befinde sich derzeit auf der Intensivstation. Die zweite schwer verletzte Person erlitt Knochenbrüche, sei aber nicht in Lebensgefahr.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger zur Einsatzstelle beordert. Zudem untersuchten Baustatiker der Stadt Salzburg das Gebäude auf Schäden und mögliche Einsturzgefahr. Die Salzburg Linien reagieren in einer Aussendung „mit großer Bestürzung“ auf den tragischen Unfall. „Unser aufrichtiges Beileid gilt den Angehörigen des verstorbenen Opfers. Unsere Gedanken und Genesungswünsche sind bei den Verletzten und vom Unfall Betroffenen“, teilte das Unternehmen mit.

Die Kreuzung wurde für die Unfallaufnahme und die Bergung des Busses gesperrt, die betroffene Obus-Linie 6 verkürzt. Sie endet aktuell vom Süden kommend beim Hauptbahnhof.