Ein Hundebesitzer in Wien-Meidling hat am Mittwoch einen kuriosen Polizeieinsatz ausgelöst: Er versuchte, im Theresienbadpark vor einer Polizeikontrolle im Rahmen eines Tierhalteschwerpunkts zu flüchten und Widerstand gegen die Beamten zu leisten. Nach einer Verfolgungsjagd in der Theresienbadgasse wurde der Mann zusammen mit dem Listenhund gestellt. Dabei biss er dem Tier aber plötzlich in den Nacken, wie die Landespolizeidirektion berichtete.

Der 31-Jährige lag zu diesem Zeitpunkt bereits am Boden und klammerte sich an seinen Vierbeiner, nachdem ihn zuvor mehrere Einsatzkräfte fixiert hatten. Der Hund zeigte laut Polizei deutliches Schmerz- und Angstverhalten, „konnte sich jedoch nicht aus der Situation befreien“, schilderte eine Polizeisprecherin der APA.

Mussten Gebiss des Mannes vom Tier losreißen

Den Österreicher hielt das aber nicht davon ab, sich weiter in seinen Staffordshire Terrier festzubeißen. Die Beamten mussten das Gebiss des Mannes daraufhin mit Körperkraft von dem Hund losreißen. Weil er sich dabei derart heftig mit Schlägen und Tritten wehrte, sahen sich die Polizisten genötigt, ihm letztlich Hand- und Fußfesseln anzulegen. Nach seiner Festnahme gegen 10.40 Uhr stellte ein Amtsarzt eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest.

Der Mann hatte zuvor in der Hundezone des Parks durch lautes Schreien und wildes Gestikulieren die Aufmerksamkeit der Polizeidiensthundeeinheit erregt und sein Haustier zurückgelassen, um über den Zaun der Anlage zu springen und vor der Exekutive Reißaus zu nehmen. Mehrere Aufforderungen, sich auszuweisen, Abmahnungen und beruhigende Ansprachen durch die Beamten scheiterten. Stattdessen kam es zu Beschimpfungen und Drohgebärden.

Sprang mit Hund über Zaun

Die Polizei hatte daraufhin versucht, ihn zurück zur Hundezone zu begleiten. Doch der Mann riss sich mit einem Schlag gegen die Hand eines Beamten los, um diesmal samt Hund im Arm über den Zaun zu springen und in Richtung Theresienbad zu flüchten. Erst nach Anforderung von Verstärkung und aufgrund einer größeren Menschenansammlung war er schließlich stehengeblieben.

Der zwischen vier und fünf Monate alte Vierbeiner wurde dem Tierquartier übergeben. Er habe lediglich leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizeisprecherin mit. Der Verdächtige wurde wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Widerstands gegen die Staatsgewalt, auf Basis des Suchtmittelgesetzes sowie des Sicherheitspolizeigesetzes sowie nach dem Wiener Tierhaltegesetz, dem Tiergesundheitsgesetz und dem Tierschutzgesetz angezeigt.