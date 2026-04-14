„TiKo-Team geschockt. Hühner entsorgt wie Müll“, hat man am Dienstagnachmittag auf der Facebook-Seite des TierschutzKompetenzzentrums Kärnten lesen müssen. Es sind Bilder, die man sich kaum ansehen kann: Sechs Hühner wurden in der Nacht auf Dienstag über den Zaun des TiKo geworfen – verpackt in Plastiktaschen.

Laut dem TiKo leiden die Tiere unter „massivem Milbenbefall, ihre Füße sind von Erd- und Kotklumpen umhüllt, hart wie Beton. Die Haut darunter wund, offen, teilweise blutig. Jeder ihrer Schritte schmerzt“. Darüber hinaus seien auch die Gefieder völlig verwahrlost. Einem Huhn musste sogar eine Zehe amputiert werden, weil ein verhärteter Klumpen den halben Zeh bereits abgerissen hatte.

Expertin hat Tiere übernommen

Nach der Erstversorgung im TiKo wurden die sechs Tiere von der Vogelhilfe Kärnten übernommen. „Sie sind noch krank und unterernährt, ich werde sie also bei mir zuhause aufpäppeln. Dazu habe ich bereits eine Innenvoliere aufgestellt“, sagt Michaela Dworak von der Kärntner Vogelhilfe. Die Tiere werden gereinigt und gewaschen, bekommen Medikamente auf die Beine geschmiert. „Ich mache das jetzt sieben Tage lang, dann gibt es einen Check beim Tierarzt.“ Darüber hinaus wird die Expertin und Tierfreundin den Hühnern Hirse kochen und viel Grünzeug zum Essen geben. Wenn sie wieder fit sind, werden sie an ihre neuen Lebensplätze gebracht. „Die habe ich zu großen Teilen schon organisieren können“, sagt Dworak.

Was sie als Tierfreundin zu den verwahrlosten Hühnern sagt? „Ich glaube, da steckt nichts Bösartiges dahinter, da waren die Besitzer wohl verzweifelt.“ So könnte etwa ein Pensionist als Besitzer verstorben sein und die Erben nicht gewusst haben, wie man die Tiere hält und pflegt.

Zudem vermutet Dworak, dass sich die Besitzer zuvor an Tierheime gewandt haben könnten, dort aber Ablehnung erfahren haben. „Die Tiere über den Zaun zu werfen, wirkt zwar herzlos, aber dort waren sie zumindest in Sicherheit. Es war sicher humaner, als sie im Wald auszusetzen. Das hätten sie nicht überlebt.“ Michaela Dworak betont, man könne sich in derartigen Fällen immer an die Vogelhilfe wenden.