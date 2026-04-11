Ein anonymer Brief hat am Donnerstag für Aufsehen im oberösterreichischen Bildungsbereich gesorgt. Darin wurde behauptet, der Direktor einer Berufsschule sei suspendiert worden. Zudem stünden der Vorwurf angeblicher sexueller Übergriffe im Raum sowie Hinweise darauf, dass auch zwei Assistentinnen nicht mehr an der Schule tätig seien. Auch die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme wurde in dem Schreiben infrage gestellt. Das berichten die „Oberösterreichischen Nachrichten“.

Auf Nachfrage bestätigte die Bildungsdirektion Oberösterreich zentrale Punkte des Hinweises. Demnach wurde der betroffene Schulleiter tatsächlich vom Dienst freigestellt. Als Grund nennt die Behörde Vorwürfe, die derzeit im Rahmen eines dienstrechtlichen Verfahrens geprüft werden. Ziel sei es, den Sachverhalt umfassend und objektiv zu klären.

Die Suspendierung erfolgte laut Bildungsdirektion vorsorglich und dient unter anderem dazu, den Schulbetrieb zu entlasten und für Ruhe im Umfeld der betroffenen Bildungseinrichtung zu sorgen. Die Leitung der Schule wurde vorübergehend einem Stellvertreter übertragen.

Keine Vorverurteilung

Nicht bestätigt wurden hingegen Angaben aus dem anonymen Schreiben, wonach zwei Assistentinnen die Schule verlassen hätten. Dazu liege der Behörde kein entsprechender Kenntnisstand vor.

Die Bildungsdirektion betont ausdrücklich, dass es sich bei der Suspendierung weder um eine Vorverurteilung noch um eine Disziplinarstrafe handelt. Der Direktor bleibt weiterhin im Dienstverhältnis, auch seine Bezüge werden fortgezahlt.

In den kommenden Tagen sollen Gespräche mit allen beteiligten Personen geführt werden. Abhängig vom Ergebnis dieser Erhebungen wird über weitere dienstrechtliche Schritte entschieden. Sollten sich dabei Hinweise auf strafrechtlich relevante Tatbestände ergeben, ist die Behörde verpflichtet, den Fall an die Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten.