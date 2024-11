Nach dem Fund eines toten Babys in einem Abfallcontainer in der Kundratstraße unweit der Wiener Klinik Favoriten hat die Mutter des Kindes bei ihrer Einvernahme die Tat gestanden. Als Motiv gab die Frau in ihrer Einvernahme „familiäre Probleme an“, wie die Polizei am Sonntag der APA sagte. Das Obduktionsergebnis ergab, dass das Neugeborene durch stumpfe Gewalteinwirkung starb und ein massives Schädelhirntrauma sowie mehrfache Knochenbrüche erlitten hatte.

Das Baby war am Donnerstag kurz vor Mittag aus der neonatologischen Station (Station für Frühgeborene, Anm.) des Spitals verschwunden. Eine Pflegerin hatte das bemerkt und Alarm geschlagen. Eine groß angelegte Suchaktion, auch mit Hunden und einer Drohne in der Nacht, brachte zunächst keine Erkenntnisse. Der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) hatte noch am Donnerstag darauf hingewiesen, dass es keinen freien Zugang zu der Station gebe.

Nicht zuletzt deshalb dürfte sich der Verdacht von Haus aus auf das engste Familienumfeld und vor allem auf die Mutter konzentriert haben. Die 30-jährige österreichische Staatsbürgerin wurde auch in der Nacht einvernommen und dürfte den Ermittlern letztlich gesagt haben, wo ihr Kind zu finden sei. Auch soll ein Hund bei einem Mistkübel angeschlagen haben.