Die Volksschule in Gols (Bezirk Neusiedl am See) ist nach dem Auftreten zahlreicher Rotavirus-Fälle behördlich geschlossen worden. Insgesamt sind von der Schließung acht Klassen mit 136 Schülern betroffen, bestätigte das Gemeindeamt am Freitag auf APA-Anfrage einen Bericht der "Kronen-Zeitung". Am Montag wird der Unterricht wieder aufgenommen.

Magen-Darm-Erkrankungen

Der Rotavirus löst Magen-Darm-Erkrankungen aus. Nachdem in der Schule zahlreiche Fälle bekannt wurden, schloss sie die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See per Bescheid. Daraufhin wurde ein Unternehmen mit der Desinfektion des gesamten Gebäudes beauftragt. Nach dem Wochenende dürfen die Kinder wieder in die Schule, hieß es.