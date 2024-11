Die Tage werden kürzer, die Temperaturen niedriger, das Zimmer riecht nach Pommes - Moment, was? Anlässlich der dunklen Jahreszeit hat sich die Fastfood-Kette McDonald‘s einen besonderen Marketing-Gag einfallen lassen. Ab 19. November sind nämlich in allen McDonald‘s-Filialen in Österreich ganz spezielle Duftkerzen erhältlich. Die Duftrichtungen: Apfeltasche, McFlurry und Pommes.

Wie kommt man zu den McDonald‘s Duftkerzen?

Die Kerze „Heartwarming like an Apfeltasche“ soll einen zarten Hauch von Apfel und Zimt aufweisen, die Kollektion rund um den McFlurry duftet nach Vanille und die Pommes-Kerze besitzt einen „einzigartigen Mix aus goldbraunem Kartoffelaroma“, schreibt McDonald‘s in einer Aussendung. Die „Limited Edition“ von Fast Food-Duftkerzen wird durch drei Hörspiele der Autoren Stefan Slupetzky, Vea Kaiser und Valerie Fritsch begleitet - zu finden auf Spotify und in der McDonald‘s App.

Die Kerzen bekommt man entweder mit Gutschein gratis zum großen McMenü oder, wenn man MyMcDonald‘s Mitglied ist und die McDonald‘s App besitzt, man tauscht die limitierten Kerzen gegen 30 „Ms“ ein. Die „Ms“ sind ähnlich zu Treuepunkten, die man bei jeder Bestellung sammeln und sie daraufhin gegen Speisen oder eben auch Kerzen eintauschen kann.

Sogar mit stimmiger Verpackung: Die drei limitierten Duftkerzen © McDonald‘s Österreich

Die Kerzen sollen „für Mäcci-inspirierte Wohlfühlmomente in den eigenen vier Wänden“ sorgen. „Es ist Teil der McDonald’s-DNA, unsere Fans immer wieder mit besonderen Ideen zu begeistern. Deshalb freuen wir uns sehr, mit der ‚Iconic Candles Collection‘ die europaweit erste Mäcci-inspirierte Duftkerzen-Kollektion zu präsentieren und unseren Fans so das einzigartige McDonald’s-Dufterlebnis mit Wiedererkennungswert für zu Hause zu bieten“ sagt Mariana Jörg, Team Lead Digital Strategy & Activation von McDonald’s Österreich.