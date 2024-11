Nach einem Unfall mit zum Teil schwer verletzten Beifahrern in Kematen am Innbach (Bezirk Grieskirchen) ist der 19-jährige betrunkene Lenker in der Nacht auf Samstag davongelaufen. Erst später wurde er nach einer Suchaktion von Beamten in einem Waldstück gefunden, er musste ebenfalls ins Krankenhaus. Ein Alkotest ergab 0,72 Promille, wie die Polizei mitteilte.

Das voll besetzte Auto war gegen zwei Uhr früh vom Ortsgebiet Kematen kommend in Richtung Ortsteil See unterwegs. Laut Polizei beschleunigte der Lenker im kurvigen Waldgebiet stark und touchierte einen Baum. Nach einem Überschlag blieb das Auto auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige verschwand und ließ die Beifahrer zurück.

Alle Beifahrer wurden ins Krankenhaus eingeliefert

Ein 21-Jähriger war am Rücksitz schwer verletzt eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die drei weiteren Insassen, zwei Frauen mit 19 Jahren und ein 22-Jähriger, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Alle vier Beifahrer und der Lenker wurden in das Klinikum Wels eingeliefert.