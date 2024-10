Ein Wiener Autolenker und sein Hund sind am Dienstag bei einer Frontalkollision auf der B4 in Hausleiten (Bezirk Korneuburg) gestorben. Der 57-Jährige war gegen 5.30 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Kleintransporter eines 36-Jährigen zusammengestoßen. Der Lenker aus dem Bezirk Hollabrunn wurde schwer verletzt ins Spital Korneuburg gebracht, berichtete die Polizei am Mittwoch und bestätigte damit einen Bericht der „NÖN“.