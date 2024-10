„Sapperlot, was soll denn jetzt dieser Firlefanz, Sportsfreund?“ So oder so ähnlich unterhalten sich „Boomer“ miteinander, wenn man den Top 10 der Wahl zum Boomer-Wort des Jahres 2024 folgt – zumindest in Deutschland. Die Idee für das Voting stammt von Content-Creator Levi Penell. Für ihn war es die ironische Gegenaktion zum Jugendwort des Jahres.

Influencer ruft „Boomer-Wort des Jahres“ ins Leben

Der 20-jährige Content-Creator Levi Penell studiert in Berlin und ist mit über 464.500 Followern quasi ein TikTok-Star. Die Wahl zum Jugendwort des Jahres habe ihn so sehr genervt, dass er zum Gegenschlag ausholte: „Anstatt dass alte Leute das Jugendwort des Jahres suchen, suchen wir als Jugend dieses Jahr das Boomer-Wort des Jahres 2024.“

Diese Begriffe waren für das deutsche Boomer-Wort des Jahres nominiert

Bevor das Boomer-Wort gefunden wurde, musste erst mal eine Vorauswahl getroffen werden. „Das Boomer-Wort sollte ein altes Wort sein, das viel zu selten benutzt wird. Einfach so Retro-Worte, wo man sich richtig Vintage fühlt, wenn man sie benutzt“, beschreibt Penett. Dafür bat der Content-Creator seine Fans um Vorschläge und verkündete schon kurz darauf die Favoriten.

Zehn wunderbar verstaubte Wörter, die zu gleichen Teilen von der Community und von sogenannten „Boomer-Wort-Experten“ nominiert wurden. Das war die Auswahl:

Firlefanz

Flippig

Harsch

Knorke

Obacht

Papperlapapp

Sapperlot

Schnabulieren

Sportsfreund

Steiler Zahn

Die Abstimmung teilte sich in zwei Runden auf. Zuerst wurden eine Top 3 ermittelt, dann folgte eine finale Abstimmung. Der Begriff „Sportsfreund“ hat es auf Platz 1 geschafft.

Wir suchen das österreichische Boomer-Wort des Jahres 2024

Auch der österreichische Wortschatz enthält einige Schmankerl. Hier ein paar Ideen für österreichische Boomer-Begriffe:

Trauergspü

Bahö

Bitzeln

es hapert

Fetzenschädl

einen Giezi haben

Grantscherm

traumhappat

Bucklkraxn

umadum liegen wie a stingads Gsöchts

Du hast einen Favoriten oder noch mehr Ideen für Begriffe, die in die engere Auswahl kommen sollten? Bitte ergänze diese in den Kommentaren und wir melden uns, wenn das Voting weitergeht.