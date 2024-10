Österreich ist von den Leserinnen und Lesern der internationalen Reisezeitschrift „Condé Nast Traveller“ zum „freundlichsten Land Europas“ gewählt worden - und stieß den Vorjahressieger Irland vom Thron auf Platz zwei, wie die Zeitschrift mitteilte. Die Einheimischen würden demnach „die Schönheit ihres Landes schätzen und Besucher herzlich einladen, diese ebenfalls zu genießen“. Am dritten Platz landete Kroatien.

Der Zeitschrift zufolge gibt es viele Faktoren, die man bei der Buchung seines Urlaubs berücksichtigen sollte - wie etwa Unterkunft, Klima und Küche. „Letztendlich sind es jedoch die Menschen, die einen Ort ausmachen oder ihn ruinieren“, hieß es. In Österreich fühlten sich Leserinnen und Leser nun „am willkommensten“.

Heimische Bevölkerung „überaus freundlich“

Während Touristinnen und Touristen die österreichische Bevölkerung offenbar als überaus freundlich erleben, ist bei den Expats (Personen, die ohne Einbürgerung in einem ihr fremden Land oder einer ihr fremden Kultur leben), die in Österreich leben, ganz anders. Bei der alljährlichen Umfrage von „Expat Insider“ unter 12.500 Personen landete die Alpenrepublik heuer in der Kategorie „Lokale Freundlichkeit“ weltweit auf dem vorletzten Platz. Unfreundlicher erschienen den Expats nur mehr die Bewohner von Kuwait.

Die Marke „Condé Nast Traveller“ hat eine jahrzehntelange Geschichte. Die Zeitschrift erschien erstmals vor mehr als 35 Jahren in den USA. Es gibt zudem Ausgaben in Spanien, Italien, Großbritannien, Indien, China dem Nahen Osten und Deutschland.