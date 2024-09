Gehören Sie auch zu der Art von Facebook-Nutzern, die von den Geburtstagen ihrer (Facebook)-Freunde täglich durch das soziale Netzwerk erfahren? Dann ist Ihnen bestimmt aufgefallen, dass die Liste der zu Gratulierenden heute etwas länger ist als an anderen Tagen. Zufall? Keineswegs!

Denn wenn man einen genauen Blick auf die Statistik Austria wirft, kann man feststellen: Am 26. September, also heute, gibt es die häufigsten Geburtstage in Österreich. Exakt 21.140 Menschen, die spätestens seit Jahresbeginn österreichische Staatsbürger sind, lassen sich an diesem Tag hochleben und beschenken. Interessanterweise liegen in unserem Land die neun häufigsten Geburtstage zwischen dem 19. und 28. September.

Zurückrechnend lässt sich also die Vermutung aufstellen, dass die Weihnachtszeit in Österreich in der Tat die große Zeit der Liebe und der trauten Zweisamkeit ist. In diesem Sinne: nur noch drei Monate...