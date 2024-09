Ein Baby-Kater ist am Sonntag in Wiener Neustadt aus dem Motorraum eines Autos gerettet worden. Um das Tier zu befreien, schraubten Feuerwehrmitglieder mit Einverständnis des Pkw-Besitzers die Bodenabdeckung ab und entfernten mehrere Schrauben der Stoßstange, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung. Polizisten zogen die Katze aus einer Öffnung der Stoßstange. Der Kater wurde unverletzt dem Tierschutzhaus Wiener Neustadt übergeben.