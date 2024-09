In Hüttschlag (Pongau) ist heute Nachmittag eine Lawine abgegangen. Mehrere Personen sollen verschüttet worden sein, schreibt die Bergrettung in einer Aussendung. Ein Großeinsatz der Einsatzkräfte ist im Gange.

Erhöhte Lawinengefahr

Der Lawinenabgang hat sich im Bereich eines Wanderweges Richtung Schödersee ereignet. Der See ist ein periodischer Bergsee, der sich nur während der Schneeschmelze und nach besonders starken Regenfällen füllt. Durch den intensiven Schneefall, den es in den vergangenen Tagen in den Alpen gegeben hat, herrscht in Salzburg erhöhte Lawinengefahr.

Am Wochenende gab es den ersten tödlichen Unfall in Verbindung mit den heftigen Schneefällen. In Obertauern war ein Slowene bei einer Wechte gestürzt. Er wurde dabei verschüttet und konnte nur mehr tot geborgen werden.