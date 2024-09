In letzter Sekunde hat die Feuerwehr am Sonntag in der Früh einem Mann bei einem Zimmerbrand in Wien-Favoriten das Leben gerettet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hing der Betroffene nur mehr am Fensterbrett seiner Wohnung im zweiten Stock. Er konnte mit einem Sprungkissen in Sicherheit gebracht werden, hieß es in einer Aussendung.

Das Feuer brach in der Früh auf einem Balkon in dem Mehrparteienhaus aus. Der Brand griff innerhalb kurzer Zeit auf die Wohnung und das Dach über. Der Bewohner wurde durch den Rauch und das Feuer in der Wohnung eingeschlossen und kletterte aus dem Fenster.

„Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, stand der Balkon bereits in Vollbrand und der Mann hing aus dem Fenster, wobei er sich nur mehr am Fensterbrett anhielt. Er konnte durch Zurufe noch zum Durchhalten gebracht werden und konnte sich schließlich in ein rasch aufgestelltes Sprungkissen der Feuerwehr fallen lassen“, berichtete die Feuerwehr.

Atemschutztrupps der Berufsfeuerwehr löschten mit zwei Löschleitungen den Brand und kontrollierten die Nachbarwohnungen. Der Bewohner wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht.