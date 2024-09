Zwischen schmelzenden Uhren wird die Zirkustochter Lili Paul-Roncalli ihre Beweglichkeit unter Beweis stellen. Frida Kahlo wird über die Manege fliegen und Keith Haring wird durch ein Rohr gezwängt. So viel verrät Zirkuschef Bernhard Paul schon von der neuen Show. Bald schlägt das Circus-Theater Roncalli wieder sein blau-weiß gestreiftes Zelt in Österreich auf, als Erstes am Wiener Rathausplatz, dann in Innsbruck und ab 15. November in Graz am Messegelände.

Das Programm der weltbekannten Show heißt „ARTistART“. Die Idee: Die Artisten – unter ihnen Akrobatinnen, Jongleure, Clowns und Illusionistinnen – verneigen sich vor Künstlergrößen wie eben Frida Kahlo, Keith Haring und Salvador Dalí. „Die Idee kommt einfach aus dem Leben. Die Kunst und der Zirkus sind eng verbunden“, schwärmt Bernhard Paul. So habe schließlich auch Henri de Toulouse-Lautrec zeitweise nur Zirkusszenen gemalt.

Mit den neuen Shows kehrt auch Lili Paul-Roncalli zurück in die Manege. Die jüngste Tochter von Bernhard Paul ist immer wieder einmal mit aufgetreten. „Ich finde das wahnsinnig schön, die Manege ist ja schon immer meine Leidenschaft und mein Traum. Ich bin fleißig am Trainieren, das Kostüm sollte auch bald fertig sein“, sagt die „Let‘s dance“-Siegerin und Partnerin von Tennis-Star Dominic Thiem.