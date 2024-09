Am 1. September beginnt meteorologisch der Herbst. Die Temperaturen allerdings wollten sich am Sonntag so gar nicht daran halten und gaben sich hochsommerlich: Bad Deutsch-Altenburg in Niederösterreich nahm mit 34,8 Grad den Spitzenplatz ein. 34,1 Grad zeigte das Thermometer in Gänserndorf (ebenso in Niederösterreich), 33,6 im burgenländischen Andau. In der Steiermark war Fürstenfeld mit 32,6 Grad der heißeste Ort, in Kärnten St. Andrä im Lavanttal mit 32,2 Grad. „Das ist Stationsrekord“, so Clemens Bauer von der „Geosphere Austria“.