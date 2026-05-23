Bereits in der Schule lernten sich die Softwareentwicklerin Karin aus St. Stefan/Stainz und der Prüfstandsingenieur Martin aus Eibiswald kennen und bald auch lieben. Ihr gemeinsamer Lebensweg begann im Jahr 2007 und fand 2024 mit dem Bau und Bezug ihres Eigenheimes in Grubberg einen besonderen Höhepunkt. Seit der Geburt von Tochter Laura im März 2025 ist das Familienglück perfekt.

Kirchliche Trauung und Taufe in St. Stefan ob Stainz

Nach der standesamtlichen Eheschließung von Karin und Martin am 9. April 2026 in St. Stefan folgte exakt einen Monat später die kirchliche Trauung in der Pfarrkirche von St. Stefan ob Stainz. Umrahmt von feierlicher Orgelmusik zelebrierte Vikar Anton Nguyen die Vermählung des Paares sowie die Taufe der kleinen Laura im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes.

Im Anschluss wurden Karin, Martin und Töchterchen Laura in stilvollem Ambiente auf der „HerrgottHö“ gemeinsam mit Familie und Freunden gefeiert. In eleganter Atmosphäre genossen die Gäste einen Tag voller Herzlichkeit, Freude und schöner Begegnungen, der allen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Vor allem Braut Karin betonte: „Laura ist unser aller Sonnenschein und hat nicht nur unser Glück, sondern auch diesen besonderen Tag einfach perfekt gemacht.“

Ihre Flitterwochen verbrachte das Paar bereits vorab in Griechenland. Nach den Feierlichkeiten konzentriert sich die junge Familie nun wieder mit großer Leidenschaft auf ihre Landwirtschaft in Eibiswald.

Karin und Martin Wagner-Sojnik mit Tochter Laura und ihren Trauzeugen © Alois Rumpf