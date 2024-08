Unwetter sind heuer ein ständiger Begleiter. Fast jede Woche gehen irgendwo in Österreich heftige Regenschauer nieder und richten schwere Schäden an. Besonders auffällig ist aber die Kleinteiligkeit der Unwetter - immer öfter ist nur eine Gemeinde oder ein kleines Gebiet stark betroffen, während die Nachbarorte verschont bleiben.

„Wir erleben heuer vor allem Hitzegewitter“, erklärt ORF-Meteorologe Marcus Wadsak in der ZiB1. Diese hätten eine kleinere Ausdehnung. Besonders spektakulär ist das Beispiel Wien, wo es am Wochenende stellenweise sintflutartig geregnet hat. Auf der Hohen Warte wurden 140 Liter pro Quadratmeter gemessen, in Simmering nur fünf Liter.