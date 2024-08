Der mysteriöse Tod jenes 24-jährigen Slowaken, der am Sonntag gegen Mitternacht von seinem Mitbewohner leblos in dessen Bett gefunden wurde, scheint geklärt. Die tödliche Kopfverletzung rührt vom Schlag mit einer Flasche her, wie die Polizei am Freitag berichtet.

Das Opfer war in seiner Wohnung mit seinem gleichaltrigen Lebensgefährten und einem ebenfalls 24-jährigen Pärchen zusammen gewesen. Dabei kam es zum Streit zwischen dem Wohnungsinhaber und dem Bekannten. Der Verdächtige gestand mittlerweile laut Polizei. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft wegen Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung mit Todesfolge in eine Justizanstalt gebracht.

Der Lebensgefährte hatte in der Nacht auf Sonntag die Rettung alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten nur mehr den Tod des 24-Jährigen feststellen. Die Obduktion ergab, dass die Kopfverletzung Ursache für das Ableben des jungen Mannes war.