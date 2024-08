Einen bedenklichen Todesfall in Wien-Favoriten hat die Landespolizeidirektion am Mittwoch bekanntgegeben. Ein 24-jähriger Slowake wurde demnach am Sonntag gegen Mitternacht von seinem gleichaltrigen Mitbewohner leblos im Bett liegend aufgefunden. Die von ihm alarmierte Rettung konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Da die Todesursache unklar war, wurde eine Obduktion angeordnet, die eine Kopfverletzung als Ursache ergab.

Jedoch ist bisher unklar, ob diese durch einen Sturz oder stumpfe Gewalteinwirkung erfolgt war. Dies ist nun der Gegenstand von Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien. Wie Polizeisprecher Markus Dittrich auf Anfrage der APA bekannt gab, ist etwa noch ungeklärt, wo sich der Verstorbene in den Stunden vor seinem Ableben aufgehalten hatte, wie auch ein etwaiges Alibi des 24-jährigen Mitbewohners noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist.