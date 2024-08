Familiendrama im Bezirk Tulln: Eine Leiche hat Schussverletzung

Am Mittwoch wurden drei Leichen in einem Einfamilienhaus in Tulln gefunden, eine Mutter und ihre beiden Töchter. Die Obduktion steht noch aus. Klar ist: Eine der Leichen hat eine Schussverletzung. Ermittler sehen einen erweiterten Suizid als Möglichkeit, müssen noch das „Puzzle zusammensetzen“.