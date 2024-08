In der Wiener Klinik Favoriten ist am Donnerstagnachmittag eine Frau getötet worden. Eine dementsprechende Meldung in der Online-Ausgabe der „Kronen Zeitung“ wurde seitens der Landespolizeidirektion Wien gegenüber der APA bestätigt. So soll im ehemaligen Kaiser-Franz-Josef-Spital eine Frau auf der Neurologiestation „vor den Augen der Patienten“ von ihrem Ehemann erschossen worden sein. Dieser habe sich danach selbst angeschossen. Inzwischen ist auch er verstorben.

Im Jahr 2019 war die Klinik Favoriten schon einmal Tatort, damals stach ein Patient einen Arzt in der Herzambulanz nieder. Der 33-Jährige, der in der voll besetzten Ambulanz auf den 64-jährigen Oberarzt gewartet hatte, fügte ihm zunächst lebensgefährliche Verletzungen zu. Die offenbar durch Wahnvorstellungen ausgelöste Tat, die der Kardiologe glücklicherweise überlebte, zog eine Diskussion über eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen in Spitälern nach sich, sagte Markus Pederiva, Sprecher des Wiener Gesundheitsverbundes (WiGeV), auf APA-Anfrage.

„Wir haben offene Spitäler“, betonte Pederiva. Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher könnten sich frei bewegen, „ohne Taschenkontrollen und Ähnliches beim Eingang, und das ist auch bewusst so“, betonte er. Bei mehr als drei Millionen Patientenkontakten pro Jahr seien Sicherheitsmaßnahmen wie etwa auf Flughäfen „nicht realistisch“ umzusetzen. Im aktuellen tragischen Fall „hatte ein Mann einen Plan und hat ihn umgesetzt. Ich wüsste nicht, wie man so etwas verhindern könnte“, meinte der Sprecher.