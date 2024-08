Eine junge Frau ist am Donnerstagvormittag tot in einer Wohnung in Wien-Meidling aufgefunden worden. Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage von einem Tötungsdelikt aus. Wie die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung bekannt gab, wies die 29-Jährige mehrere Stichverletzungen auf. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei war von einem Angehörigen der Frau kontaktiert worden. Dieser hatte sich Sorgen gemacht. Die Hintergründe sind Gegenstand laufender Ermittlungen.