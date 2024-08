Lichter, Durchsagen, das Piepsen an der Kassa und andere Menschen gehören beim Einkaufen zum Alltag – gerade zu Stoßzeiten. Für Menschen mit Autismus können diese Reize jedoch eine große Herausforderung darstellen. Um das Einkaufen für diese Menschen angenehmer und stressfreier zu gestalten, führt Billa die „Stille Stunde“ in immer mehr Märkten ein. Von Montag bis Samstag gibt es in jeder teilnehmenden Filiale eine Stunde, in der akustische und visuelle Reize reduziert werden.

Dazu gehört die teils ausgeschaltete Beleuchtung und das abgedrehte Betriebsradio. Öfen und Dampfgarer liegen in der Zeit möglichst still, um Piepsgeräusche zu vermeiden. Lediglich an der Kassa bleibt das Piepsen, wenn auch leiser als sonst. Ganz abgeschaltet werden kann das Geräusch nicht, da es für Kunden und Personal die Bestätigung ist, dass der Artikel boniert wurde.

Sonnenbrillen für lichtempfindliche Menschen

Da auch geringer körperlicher Kontakt für autistische Personen herausfordernd sein kann, werden zum Beispiel Feinkostbestellungen auf die Theke gelegt, anstatt persönlich überreicht. Außerdem wird während der „Stillen Stunde“ auf das Tempo bei der Kassa geachtet, damit die gekauften Produkte in Ruhe eingeräumt werden können. Billa-Mitarbeiter würden von Vereinen für die „Stille Stunde“ sensibilisiert und mit Schulungen vorbereitet werden.

Besonders lichtempfindlichen Kundinnen und Kunden werden für den Einkauf kostenlos Sonnenbrillen zur Verfügung gestellt. Die „Stille Stunde“ findet täglich am Nachmittag abseits der Stoßzeiten statt, da viele andere Personen im Markt eine Stressquelle für Autistinnen und Autisten darstellen können. Je nach Standort sei der ideale Zeitpunkt für die „Stille Stunde“ eruiert und eingeplant.

Acht neue Filialen mit „Stiller Stunde“

Nun führt Billa die „Stille Stunde“ in weiteren acht Standorten ein und bringt sie damit auch nach Niederösterreich und Salzburg. „Das Einkaufserlebnis bei Billa soll für alle Menschen in unserer Gesellschaft zugänglich sein. Nachdem die ‚Stille Stunde‘ bei unseren autistischen Kund:innen so gut ankommt, war es der nächste logische Schritt, dieses Konzept auf weitere Märkte auszuweiten. Dafür haben wir mit zertifizierten Vereinen für Menschen mit Autismus zusammengearbeitet und unsere Teams in den Märkten umfassend geschult, um auf die individuellen Bedürfnisse bestmöglich einzugehen“, so der Vertriebsdirektor des Unternehmens, Hamed Mohseni.