Schon wieder kam es auf einer österreichischen Alm zu einer Kuhattacke auf einen Spaziergänger. Ein 57-jähriger Österreicher war am Samstagvormittag mit seinem Hund auf der Schüttachalm in Hochfilzen (Bezirk Kitzbühel) unterwegs, als plötzlich eine Kuhherde auf den Mann zulief, wie die Tiroler Polizei mitteilte. Die Kühe brachten den Hundehalter zu Fall, am Boden liegend wurde er durch die Hufe der Tiere verletzt.

Der Vorfall spielte sich laut Polizei gegen 11.00 Uhr innerhalb einer umzäunten Kuhweide ab. Personen, die sich in der Nähe befanden, konnten die Kühe verjagen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann in das Krankenhaus St. Johann geflogen.