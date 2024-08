Eine Raftingtour auf dem Lech bei Elbigenalp verwandelte sich für eine siebenköpfige Gruppe am Freitagnachmittag in einen Alptraum. Beim Passieren der Nikolausbrücke ist das Boot laut Angaben der Tiroler Polizei an einem Pfeiler hängen geblieben und umgekippt. Fünf Tourteilnehmer konnten sich selbstständig an Land retten, ein siebenjähriger Bub aus Deutschland schaffte es jedoch nicht mehr unter dem Boot hervor.

Erst nach mehreren Minuten konnte ihn der Raftingtourguide bergen und ans Ufer bringen. Dort konnte der bewusstlose Bub erfolgreich reanimiert werden. Anschließend flog ihn der Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck. Die Gruppe wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.

„In kritischem Zustand“

Einen Tag nach dem Raftingunfall gibt es noch keine Entwarnung. „Er ist aktuell leider noch in einem kritischen Zustand“, gaben die Tiroler Kliniken am Samstagvormittag auf Nachfrage der „Tiroler Tageszeitung“ bekannt. Der Siebenjährige befinde sich immer noch auf der Intensivstation.