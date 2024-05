Am Sonntagnachmittag kamen zwei Österreicher bei einem Kanu-Unfall im Süden Frankreichs ums Leben. Die APA bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht der örtlichen Zeitung „Dauphiné Libéré“. Wie die örtlichen Behörden am Montag mitteilten, handelt es sich bei den Opfern um einen Mann und eine Frau – beide 40 Jahre alt –, die in der Ardèche-Region Urlaub machten.

Das Boot des Paares, ein aufblasbares Kanu, geriet demnach am Sonntagnachmittag in einen Strudel und kippte um. Das Paar wurde identifiziert, nachdem es von seiner Unterkunft am Abend als vermisst gemeldet wurde. Der Mann trug einen Helm mit der Aufschrift eines österreichischen Canyoning-Clubs.

Antonia Praun vom Außenministerium bestätigte auf Nachfrage der Kleinen Zeitung am Montagabend den Tod zweier österreichischer Staatsbürger. Nähere Informationen zu dem Unglück wurden nicht preisgegeben.