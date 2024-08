Im Wolfgangsee ist am Donnerstag ein 41-jähriger Urlauber aus Tschechien bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Die Kinder zweier befreundeter Familien waren gegen 19.00 Uhr bei Abersee (Gemeinde St. Gilgen) im Wasser, als ein Gewitter aufzog und Wind aufkam. Die beiden Väter schwammen darauf zu den Kindern, um sie auf ihrem Stand-up-Paddle-Board an Land zu holen. Dabei ging der 41-Jährige plötzlich im See unter. Als sich der zweite Mann nach ihm umsah, war er verschwunden.

Die alarmierte Wasserrettung konnte den Mann zunächst nicht lokalisieren, darum wurde eine große Suchaktion ausgelöst. Neben 40 Tauchern der Wasserrettung Salzburg und Feuerwehrtauchern aus Oberösterreich standen mehrere Boote, eine Drohne und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Nachdem die Taucher unter Wasser eine Suchkette bildeten, konnte der Vermisste schließlich in acht Metern Tiefe gefunden und geborgen werden. Insgesamt waren mehr als 100 Männer und Frauen an dem Einsatz beteiligt.