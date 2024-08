Verkehrsunfälle ziehen seit jeher Schaulustige magisch an. Der Unfallort wird umzingelt, die Handys gezückt und die Tragödie gefilmt. Immer wieder klagen auch Einsatzkräfte darüber, dass sie von Schaulustigen behindert und sogar beschimpft werden. Durch die sozialen Medien können die aufgenommenen Bilder und Videos in Windeseile verbreitet werden und erreichen dort Hunderte bis Tausende Online-Schaulustige, die durch ihre Reaktionen die Reichweite der Beiträge kontinuierlich in die Höhe treiben.

Gaffen ist strafbar

Dieses Verhalten ist nicht nur moralisch fragwürdig, sondern kann auch teuer werden. Wenn die Einsatzkräfte durch Schaulustige behindert werden, die Privatsphäre von Unfallopfern beeinträchtigt wird oder sich die Schaulustigen gegen die Anordnungen der Polizei widersetzen, machen sich die „Gaffer“ strafbar. Ihnen drohen laut Polizeischutzgesetz Strafen bis zu 500 Euro und in Extremfällen sogar eine Haft von ein bis zwei Wochen.

Ebenfalls können laut Straßenverkehrsordnung Autofahrer, die ohne ersichtlichen Grund ihre Geschwindigkeit reduzieren und dabei den Verkehr behindern, mit bis zu 726 Euro bestraft werden. Laut Martin Hoffer, Rechtsexperte des ÖAMTC, können bei einem Fall beide Gesetze herangezogen werden und doppelt gestraft werden. Wenngleich bei einer Rechtsquelle die Behinderung des Verkehrs im Vordergrund steht und bei der anderen die Behinderung der Einsatzkräfte. Zweiteres sei demnach „leichter“ auszuführen.

Zusatz Social Media

Wenn eine Aufnahme eines Unfalls nun in den sozialen Medien landet, kann das noch zusätzliche Folgen haben, wenngleich das Fotografieren in Österreich nicht verboten ist, sagt Susanne Kissich vom Institut für Zivilrecht an der Uni Graz. Das Veröffentlichen ist nicht einfach zulässig - vor allem, wenn die verunfallte Person durch das Bild erkennbar ist bzw. erkennbar gemacht werden kann. „Dafür reicht auch ein Tattoo“, sagt Kissich.

Wird durch das Posting die Privatsphäre der verunfallten Person eingeschränkt, kann diese dagegen rechtlich vorgehen und zum Beispiel Schadenersatz oder Unterlassung einklagen. Falls eine Person bei einem Unfall getötet wird, können dies auch die Angehörigen machen. Zusammenfassend kann festgehalten werden: Gaffen muss nicht sein.