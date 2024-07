Weil sie ein Foto machen wollte, ist eine 67-jährige Wanderin am Montag in Niederösterreich ausgerutscht und in das Bachbett der Schwarza gestürzt. Bergrettung und Feuerwehr halfen der Frau aus dem Wasser. Die deutsche Staatsbürgerin - sie war nach Polizeiangaben vom Dienstag gemeinsam mit ihrem 68-jährigen Ehemann im Rax-Gebiet unterwegs gewesen - wurde schwer verletzt und vom Notarzthubschrauber „Martin 5“ in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.