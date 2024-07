In bestimmten Fällen kann ein Verarbeitungsfehler zu einem Sicherheitsrisiko führen. Die Schwimmhilfe war ab dem 4. Juli österreichweit in allen Filialen erhältlich.

Das Produkt Kinderschwimmhilfen des Lieferanten Aspiria nonfood GmbH wird aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes durch den Lieferanten Aspriria nonfood GmbH & CO. KG und die HOFER KG zurückgerufen.

Sicherheitsrisiko für Kinder

In einzelnen Fällen besteht die Gefahr eines Verarbeitungsfehlers, der gegebenenfalls zu einem Sicherheitsrisiko führen kann. Aus diesem Grund darf das Produkt nicht weiter verwendet werden. Die Schwimmhilfe war ab dem 4. Juli in allen Filialen der HOFER KG in ganz Österreich erhältlich. Der Verkauf des Produktes wurde sofort gestoppt.

Der Kaufpreis wird rückerstattet © Hofer

Das Produkt kann in allen HOFER Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.