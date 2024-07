Wilde Szenen spielten sich am vergangenen Freitag in Wien ab. Besorgte Bürger hatten vor ihrer Garage in Wien-Donaustadt ein Reh im Gebüsch liegen sehen und daraufhin den Wildtierservice der Stadt Wien kontaktiert, der einen Jäger schickte.

Bürger waren entsetzt

Infolgedessen meldeten sich weitere Anrufer, die das Reh gesehen hatten. Es herrschte Verwirrung. Schließlich wurde das Tier in einer Tiefgarage gesichtet, wo es von besorgten Bürgern mit Wasser versorgt wurde. Als der Jäger schließlich eintraf, ging er mit einem Messer auf das Tier zu.

Die Bürger waren entsetzt und baten ihn zu warten, um die Kinder wegzuschicken. Dann schnitt der Jäger dem Tier die Kehle durch und lud es auf seinen Transporter. Die Tageszeitung „Heute“ berichtete, dass der Jäger für dieses Gebiet eigentlich gar nicht zuständig gewesen wäre.

Der Wildtierservice Wien betont, dass aus seiner Sicht „das Töten eines Tieres im Stadtgebiet immer die letzte Maßnahme ist“. Zuvor müsse geprüft werden, wie es dem Tier geht und welche gesundheitlichen Probleme es hat. Der Vorfall wird nun untersucht, dem Jäger droht im schlimmsten Fall eine Strafe.