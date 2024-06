Nun kommt sie also doch, die vegane und vegetarische Kochlehre. Nachdem sich Teile der Gastronomie und Arbeitnehmervertreter dagegen gewehrt haben, wird sie nun via Verordnung umgesetzt, so die Grünen zur APA. Zuvor gibt es noch eine vierwöchige Begutachtungsfrist. Die Lehrzeit soll drei Jahre betragen, auch eine Doppellehre mit der herkömmlichen Koch-Ausbildung soll möglich sein. Start für die Lehre soll der Jahresbeginn 2025 sein.

„Der Ausbildungsberuf ,vegetarische Kulinarik‘ in der Gastronomie kombiniert Elemente des traditionellen Ausbildungsberufs Koch/Köchin und passt sie an die aktuellen Lebensrealitäten an. Damit gehen wir auf die Bedürfnisse und Wünsche der Betriebe und natürlich auch der Lehrlinge ein“, betonte Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen.

„Überbackener Emmentaler oder Käsespätzle sind ein alter Hut“

Die Vegane Gesellschaft Österreich begrüßt diesen Schritt in einer Aussendung. „Der Verordnungsentwurf ist sehr vielversprechend“, wird Obmann Felix Hnat zitiert. Es gelte nun weiterhin gut zusammenzuhalten, die Details zum geplanten Start im Jänner 2025 seien schließlich noch nicht in Stein gemeißelt. „Pflanzliche und regionale Marillenknödel oder selbst hergestellte Mayonnaise sind eine wertvolle Ergänzung zur klassischen Kochlehre – überbackener Emmentaler oder Käsespätzle sind ein alter Hut.“

Kritik an der veganen und vegetarischen Kochlehre gab es in der Vergangenheit immer wieder von Branchenvertretern. Klaus Friedl, Gastro-Unternehmer und stellvertretender Fachverbandsobmann in der WKO, sagte vergangenes Jahr im Interview mit der Kleinen Zeitung: „Wichtig ist, dass die Ausbildungsinhalte möglichst umfassend angelegt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass künftige Fachkräfte nicht auf eine Nische beschränkt werden, sondern in ihrer Ausbildung alle notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt bekommen, die am Arbeitsmarkt nachgefragt werden.“

Er sah zum damaligen Zeitpunkt außerdem skeptisch, dass konkrete Inhalte, die für die Schaffung eines solchen Lehrberufs notwendig wären, fehlen würden: „Berufsbild für drei Jahre, Ausbildungsordnung, Anzahl der Lehrlinge, Lehrplan, Lehrbücher, Prüfungsordnung, Organisation eines entsprechenden Berufsschullehrgangs bzw. die Einbindung und Zustimmung der Sozialpartner.“ Eine essenzielle Frage wäre zudem, welche Betriebe diese Ausbildung anbieten dürfen.