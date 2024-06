Der am 29. März unter Spionage-Verdacht fest- und in weiterer Folge in U-Haft genommene frühere Verfassungsschützer Egisto Ott befindet sich wieder auf freiem Fuß. Das Oberlandesgericht (OLG) Wien gab am Mittwoch einer Haftbeschwerde des ehemaligen Beamten des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) Folge und ordnete die Enthaftung Otts an.

Überraschende Wendung

Dieser Beschluss wurde unverzüglich umgesetzt. „Er hat vor rund einer Stunde die Justizanstalt Josefstadt verlassen“, bestätigte der Sprecher des Wiener Landesgerichts für Strafsachen, Christoph Zonsics-Kral, zu Mittag auf APA-Anfrage. Das OLG begründete seine Entscheidung in einer Pressemitteilung damit, dass zwar der dringende Tatverdacht „weitgehend“ bestünde, aber der Haftgrund der Tatbegehungsgefahr nicht gegeben sei. „Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte nach einer früheren Untersuchungshaft Anfang des Jahres 2021 weitere Straftaten verübt hat. Die Fakten, auf die sich der dringende Tatverdacht bezieht, liegen vor der seinerzeit verhängten Untersuchungshaft“, hieß es in der Medienerklärung.

Eine bemerkenswerte Wendung im Fall jenes ehemaligen Verfassungsschützers, dem schwere Spionagetätigkeit gegen Österreich vorgeworfen wird und die nun auch zahlreiche Ermittlerinnen und Ermittler überrascht. Der gebürtige Kärntner gilt als Schlüsselfigur in Spionagetätigkeiten zugunsten Russlands und zulasten Österreichs, die Affäre hat auch den jüngsten rot-blauen Untersuchungsausschuss überschattet. Damals hatten die Abgeordneten von einer Ladung Otts, die angedacht war, abgesehen, da vor einem möglichen Schaden für die Ermittlungen gewarnt wurde.

Handys, Laptops, Spionage

Die Ermittlungen gegen Ott laufen seit 2017, die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt wegen Amtsmissbrauchs, geheimen Nachrichtendiensts zum Nachteil Österreichs, Verletzung des Amtsgeheimnisses und weiterer Delikte. Ott soll unter anderem die Diensthandys von drei Kabinettsmitarbeitern des damaligen Innenministers Wolfgang Sobotka (ÖVP) an den russischen Inlandsgeheimdienst übergeben haben. Diese waren bei einem inzwischen einer breiteren Öffentlichkeit bekannten Bootsausflug im Sommer 2017 ins Wasser gefallen, als ein Kanu mit den Insassen kenterte.

Um die Daten auf den Geräten zu retten, wurden diese ins damalige BVT gebracht. Ott und der damals involvierte Forensiker, gegen den heute ebenfalls ermittelt wird, sollen den Mitarbeitern dann vorgemacht haben, dass ihre Handys nicht zu retten gewesen seien. Ein Teil sei jedoch auslesbar gewesen. Ott will davon nichts wissen, ihm seien die Handys „in einem Kuvert in den Briefkasten in meiner Wiener Wohnung gelegt“ worden. Er habe auch nichts weitergegeben, sondern die Telefone vernichtet und weggeworfen.

Ott soll außerdem einen extra geschützten Sicherheitslaptop mit Material an den russischen Geheimdienst verkauft haben, was Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek eingefädelt haben soll. Ott soll inzwischen eingestanden haben, von insgesamt fünf solcher Laptops zu wissen, wobei sich einer „im Ausland, aber nicht in Russland“ befinde. Einen hätte „einer seiner Mitarbeiter“, einen weiteren „ein Journalist in Österreich“. Für Egisto Ott gilt die Unschuldsvermutung.