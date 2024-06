Am Freitag verdoppelt sich das DAB+-Radioprogrammangebot in Österreich nahezu. Denn 28 neue Digitalradioprogramme gehen an den Start – 14 bundesweit, 14 auf diverse Regionen begrenzt. Die Kronehit Radio BetriebsgmbH steuert vier neue Programme bei: „Radio Rot Weiss Rot“, „Super 80s“, „Eurodance X-Press“ und „Pirate Radio“. Ebenfalls nicht unbekannt sind u.a. Radio Arabella, LoungeFM und Superfly, die nun auch auf DAB+ bundesweit Verbreitung finden.

„Die Privatradios haben vor einem Vierteljahrhundert Vielfalt und mehr Farbe in Österreichs Radiomarkt gebracht und ihr Angebot seither laufend erweitert“, freute sich Corinna Drumm, Geschäftsführerin des Verbands Österreichischer Privatsender (VÖP), über den größten Sendestart privater Radiosender seit 1998.

DAB+ ist wie UKW-Radio über Antenne empfangbar. Ein Vorteil von DAB+ ist der rauschfreie Klang. DAB+ wurde 2018 in Wien und 2019 als bundesweites Angebot einführt. Damit sollte angesichts limitierter UKW-Frequenzen u.a. der Ausbau von Medien- und Meinungsvielfalt im Radio ermöglicht werden.

Die 14 neuen überregionalen Sender

Radio Arabella: Vor allem im Osten Österreichs längst bekannt, startet jetzt aber bundesweit auf DAB+ durch.

Lounge FM: „Listen & Relax“ ist das Motto des Senders, der nun flächendeckend verfügbar ist.

Radio Rot Weiß Rot: Dieser Sender ist ein Ableger von Kronehit und teilt sich seinen Namen mit einem Radiosender des besetzten Nachkriegsösterreichs.

Radio Super 80s: Ebenfalls ein Ableger von Kronehit, soll eine ältere Zielgruppe ansprechen.

Radio GÖD: Ein Angebot der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, das „ganz ohne Moderatorinnen und Moderatoren“ und ohne Werbung auskommt. Am Programm stehen „die besten Pop- und Rockklassiker“.

Hit Antenne: Gehört zum Angebot von OE24, regional gibt es bereits zwei Antenne-Radios der Mediengruppe um Wolfgang Fellner.

Beats Radio: Ein „Sender für Menschen einer erwachsen gewordenen Jugendkultur“. Hier gibt es House, Dance, Electro und Indie.

NRJ Nostalgie: Das Angebot mit „nur den größten Songs“ soll primär ältere Zielgruppen ansprechen.

Radio Sol: Bisher nur in Wien, jetzt auch bundesweit. Der „Nachhaltigkeitssender“ bietet unter anderem Soul und Oldies sowie Live-Shows an.

Superfly: Der Wiener Sender erweitert sein Sendegebiet und versorgt nun das ganze Land mit Soul und Nachrichten aus den Bereichen Kunst, Kultur und Lifestyle.

Flash 90s: Der Sender von Life Radio Oberösterreich will das Lebensgefühl der 90er-Jahr in den Vordergrund stellen. Rund um die Uhr gibt es Electro, Dance, Rock und mehr.

VM1: Fans von Schlager und Volksmusik kommen hier auf ihre Kosten. Auch Reportagen und regionale Nachrichten sollen das Angebot abrunden.

XXX Lutz: Life Radio und der Möbelkonzern „XXX Lutz“ starten ein neues Radioprojekt mit dem Schwerpunkt auf Lifestylethemen und Musik.

Nonstopnews: Wie der Name schon vermuten lässt, liegt der Fokus hier auf Nachrichten – und zwar in Zusammenarbeit mit der Zeitung „Der Standard“.

14 weitere Sender sollen via DAB+ das regionale Angebot erweitern

Antenne Steiermark und Antenne Kärnten: Die bekannten Sender der Styria Media Group sind regional auch über DAB+ empfangbar.

Antenne Vorarlberg: Drei neue Programme starten in Österreichs Westen, neben dem Hauptprogramm gibt es jetzt auch den „Antenne Vorarlberg Partymix“ und den „80er90er Megamix“.

Radio Soundportal: Neu über DAB+, der Grazer Sender bleibt aber im Süden.

Rock FM: Versorgt den Süden Österreichs jetzt auch digital mit viel Musik.

Pirate Radio und Eurodance X-Press: Zwei Sender von Kronehit, zu hören in Wien und Niederösterreich. Pirate Radio bietet Alternative Pop und Rock, Eurodance X-Press will mit Eurodance aus den 90er-Jahren, sowie mit Italo-Dance und UK-House überzeugen.

OÖNow: Der Sender ist ein Angebot der Oberösterreichischen Nachrichten und soll Nachrichten, Analysen und Meinungen liefern.

Life Radio und Life Radio Tirol: Sowohl das Hauptprogramm, als auch das Programm von Life Radio Tirol sind jetzt über DAB+ erreichbar.

Radio U1: Das „Tiroler Heimatradio“ steht jetzt auch in Oberösterreich und Salzburg zur Verfügung.

Radio Val Canale: In Kärnten und der Steiermark wird das Radioangebot um einen Schlagersender reicher.