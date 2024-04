In Österreich wurde im vergangenen Jahr wieder mehr geflogen. Das wirkt sich auch auf den CO₂-Ausstoß aus. Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) wurden im Jahr 2023 um 40 Prozent mehr klimaschädliche Gase ausgestoßen als im Jahr 2022.

2,7 Millionen Tonnen CO₂ verbraucht

Insgesamt wurden demnach im vergangenen Jahr in Österreich 2,7 Millionen Tonnen CO₂ durch den Flugverkehr verursacht. Das dürfte nach dem Rekordjahr 2019 der zweithöchste Wert in der Geschichte sein. Berechnungsgrundlage war der in Österreich getankte Treibstoff.

Der VCÖ fordert daher Maßnahmen, um diesem Trend entgegenzuwirken. Neben einer generellen Kerosinsteuer in der EU appellierte VCÖ-Sprecher Christian Gratzer gegenüber Ö1 auch an die Unternehmen. Dienstreisen könnten teilweise durch Telefonbesprechungen ersetzt werden.

Außerdem solle die Politik daran arbeiten, Bahnfahren einfacher zu machen, das beginne schon bei der Buchung, so Gratzer. Zuletzt hatte der Bahnverkehr in Österreich vermehrt mit Problemen zu kämpfen.