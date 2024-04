Der Unfall passierte am 13. März in der Heimatgemeinde des ehemaligen Agrar-Landesrates, Meggenhofen (Bezirk Grieskirchen). Wie Medien berichten, war Hiegelsberger bei einem Holztransport mit einem Traktorgespann in einer Unterführung der Innkreisautobahn (A8) steckengeblieben.

Am Donnerstag wieder im Dienst

„Ich bin vor dreieinhalb Wochen mit einer Fuhre Holz unterwegs gewesen und habe den Kran auf dem Rückewagen nicht eingezogen“, wird der Landtagspräsident und Landwirt in einem Zeitungsartikel zitiert. Im Ortsteil Breitwies sei er dann unter der A8 hängen geblieben. Das gesamte Gespann wurde nach hinten gerissen und Hiegelsberger erlitt Wirbelabsplitterungen. Der ehemalige Bürgermeister von Meggenhofen wurde in das Klinikum Wels gebracht, wo er mehrere Tage behandelt wurde.

Mittlerweile ist der ÖVP-Politiker wieder zuhause, muss aber noch eine Halskrause tragen. Damit wird der 58-Jährige auch die Sitzung des Landtags am kommenden Donnerstag leiten.