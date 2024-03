Der Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag auf einem Privatgrundstück. Der Bursche bediente einen am Traktorheck angebrachten hydraulischen Baggerarm und wurde dabei zwischen einem am Baggerarm angebrachten Bügel und dem Traktordach eingeklemmt. Feuerwehrleute und Rettung konnten ihm nicht mehr helfen. Fremdverschulden wurde nicht festgestellt.