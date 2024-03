Das Ausmaß der Gesetzesübertretungen in steirischen und Kärntner Skigebieten hat auch Rigobert Rainer, den Leiter der Finanzpolizei für die Südregion, überrascht. Im Februar und März hatte er mit 76 Mitarbeitern insgesamt 216 Hütten, Hotels und Skischulen in fünf Wintersportorten (Turracherhöhe, Katschberg, Klippitztörl, Reiteralm, Lachtal) kontrolliert, in jedem zweiten Betrieb wurden Gesetzesübertretungen gefunden. Mehr als 200 Anzeigen wurden erstattet und 75.000 Euro an Steuerschulden eingetrieben.

Es waren keine Zufallstreffer. Der Finanz stehen eine ganze Reihe an Daten zur Verfügung, wie die Lohnsumme, die Steuerleistung, die Zahl der Beschäftigten. „Daraus wird ein Risikoprofil erstellt“, erklärt Rainer. „Wir können Betriebe zur Gänze analysieren“. Noch fließe das Hirnschmalz der Finanzpolizisten ein, sagt der Behördenleiter für Kärnten und die Steiermark. „Aber die Künstliche Intellizenz wird da Einzug halten.“

Amt für Betrugsbekämpfung koordiniert

Wer, wann und wo kontrolliert, in welchen Branchen Schwerpunkte gesetzt werden, wird zentral vom Amt zur Betrugsbekämpfung koordiniert, das im Zuge einer Reform der Finanzverwaltung 2021 installiert wurde und bestehende Behörden zur Betrugsbekämpfung zusammenführte. Auch die Finanzpolizei schlüpfte unter dieses neue Dach.

Mehr als die Hälfte aller Anzeigen betrafen illegale Beschäftigung, wobei die Arbeitskräfte oftmals nicht nur falsch, sondern gleich gar nicht angemeldet waren. Zwei Personen bezogen parallel Arbeitslosengeld, was nur bei einer geringfügigen Beschäftigung erlaubt ist. Durch Arbeitszeitaufzeichungen und Befragungen sei man jedoch draufgekommen, dass die Betroffenen mehr arbeiteten. Vor allem für die Arbeitnehmer kann das sehr teuer kommen, da sie sofort ins Strafrecht (Sozialbetrug) rutschen. Für die Arbeitgeber ist es eine Ordnungswidrigkeit.

Was Rainer schockierte, war der hohe Anteil an Vergehen und Manipulationen der Registrierkasse. „Da reizen viele das System aus“, sagt der Finanzpolizist. 42 Anzeigen (von 216 Betrieben) gab es allein deshalb. In einigen Fällen sei die Registrierkasse nicht einmal angeschlossen gewesen, in anderen Fällen habe man mit Tricks den technischen Abschluss eines Bezahlvorgangs unterbunden. „Es kommen die Kellner mit dem Tablett an den Tisch, zeigen die Rechnung, aber die wird sofort rausgelöscht und findet gar nicht Weg zur Kasse“, berichtet Rainer.