Nun ist eingetreten, was seit Jahren über dem Kärntner Skigebiet kreist. Das Dreiländereck in der Region Villach steht endgültig vor dem finanziellen Aus. Wie Reinhard Antolitsch, Bürgermeister der Gemeinde Arnoldstein (SPÖ), auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt, hat die „Bergbahnen Dreiländereck GmbH“ in einem Schreiben die Eröffnung eines Insolvenzantrags angekündigt. „Wir könnten das nicht mehr bedauern, dieser Berg ist für Kärnten und den gesamten Alpe-Adria-Raum so wichtig und für viele Kinder der Ort, an dem sie das Skifahren erlernen“, bedauert Antolitsch.