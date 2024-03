Wie konnte es so weit kommen? Diese Frage steht im Fall der Mutter, die ihren damals 12-jährigen Sohn im Waldviertel über Monate gequält und immer wieder für Stunden in eine Hundebox gesperrt hat, immer noch im Raum. Auch nachdem der Prozess in Krems vergangene Woche mit noch nicht rechtskräftigen Urteilen für die Mutter (20 Jahre Haft) und ihre Freundin und Komplizin (14 Jahre Haft) zu Ende gegangen ist.

Die niederösterreichische Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) hat vergangenen August eine sechsköpfige Expertengruppe zur Prüfung des Falles eingesetzt. Nun liegen die Empfehlungen vor. Im aktuellen Fall lagen etwa zwei Gefährdungsmeldungen von Schule und Spital vor, außerdem schlug eine Lehrerin mehrmals Alarm.

Die unabhängige Kommission „Kinderschutz“ wurde damit beauftragt, Schnittstellen, Prozesse und Rechtsvorschriften zu untersuchen, bei Kinder- und Jugendhilfe, im Bereich Bildung und Gesundheit. Doch der Datenschutz sei eine Herausforderung gewesen, was den Austausch über den Fall angeht, sei man schnell an Grenzen gestoßen, heißt es. Deshalb konnte man trotz Verschwiegenheitserklärung aller Kommissionsmitglieder schlussendlich nur „fallunabhängig Verbesserungsmöglichkeiten“ vorschlagen. Die Empfehlungen würden also nur auf den öffentlich zugänglichen Informationen zu dem Fall basieren.

Datenschutz soll Kinderschutz nicht im Weg stehen

Die „wichtigste“ Empfehlung: Dass der Datenschutz und Verschwiegenheitsverpflichtungen niemals den Austausch des Wissens im Interesse des Kinderschutzes blockieren dürfen. Die Kommission legt nahe, die vorhandenen Gesetze dahingehend zu überprüfen. Außerdem sollte jede Stelle Richtlinien zur Zusammenarbeit mit den anderen Stellen erarbeiten. Denn Kinderschutz fände zwar statt, aber nur separat. Ein Austausch zwischen den Stellen außerhalb von akuten Fällen werde ebenso empfohlen und eine „konkrete gesetzliche Möglichkeit, die den Austausch sicherstellt. „Systemübergreifende Arbeitsgruppen“ brauche es, damit sich die Vorgaben der unterschiedlichen Institutionen zu einem übergreifenden Kinderschutz verzahnen könnten, heißt es. Weitere Empfehlungen sind die verpflichtende Dokumentation in allen Stellen und eine ständige Kinderschutzkommission auf Landesebene, weil sich der Kinderschutz im Wandel befinde.

Nach dem Bekanntwerden des Falls mit der Hundebox haben die Behörden lange geschwiegen – dazu hält die Expertengruppe fest: „Hinsichtlich des gesellschaftlichen Informationsbedürfnisses solle die Auskunft professionell, zeitnah und ohne Verletzung von Persönlichkeitsrechten erfolgen.“ Sie müsse allerdings immer dem Kinderschutz Rechnung tragen. Für die mediale Berichterstattung empfehlen die Experten Ethikrichtlinien.

Landesrätin Königsberger-Ludwig hat am Dienstag die Mitglieder der Landesregierung über die Empfehlungen informiert. Nun werde man auf Bundes- und Landesebene über die Umsetzung der Empfehlungen sprechen. Auch will Königsberger-Ludwig etwaige Widersprüche zwischen den neuen Informationen aus dem Gerichtsverfahren und der internen Aktenlage prüfen. Dahingehend sei zwischenzeitlich das Gericht um die Übermittlung des Protokolls ersucht worden. „Weitere rechtliche Konsequenzen können deshalb nicht ausgeschlossen werden“, so die Landesrätin. Eine neuerliche Prüfung der Causa soll laut der SPÖ-Politikerin „möglichst schnell“ abgeschlossen sein. Opferanwalt Timo Ruisinger schließt eine Amtshaftungsklage gegen das Land Niederösterreich nicht aus.