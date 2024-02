Ein Schweizer ist nach einem Skiunfall in Vorarlberg im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am Montag im Skigebiet Damüls (Bez. Bregenz) schwer gestürzt. Er fuhr einem vor ihm fahrenden deutschen Wintersportler hinten über die Ski, wodurch beide zu Sturz kamen. Während der Deutsche Verletzungen an den Unterarmen und Prellungen erlitt, schlitterte der Eidgenosse 15 Meter talwärts und prallte in ein Auffangnetz. Nach weiteren rund 14 Metern blieb er schließlich reglos liegen.

Familienmitglieder und die Pistenrettung begannen noch an Ort und Stelle mit der Reanimation des Verunglückten. Nach der Stabilisierung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in den Schockraum des Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Zum Unfallzeitpunkt herrschte laut Polizei gute Fernsicht, beide Skifahrer hätten einen Helm getragen.