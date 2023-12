Am Samstag hat es laut GeoSphere um 03:45 Uhr in Niederösterreich im Raum Schwechat ein Erdbeben der Magnitude 2,8 gegeben. Das Beben konnte in der Nähe vom Epizentrum spürbar sein. Schäden an Gebäuden wurden bisher nicht gemeldet. Diese sind laut GeoSphere bei Beben dieser Stärke auch nicht zu erwarten.

Der Erdbebendienst ersucht die Bevölkerung um Rückmeldung über mögliche Auswirkungen des Erdbebens. Dies kann über ein Web-Formular http://www.zamg.ac.at/bebenmeldung, die App QuakeWatch Austria http://onelink.to/3km3ee sowie per Post an folgende Adresse (Porto zahlt Empfänger) erfolgen: Österreichischer Erdbebendienst GeoSphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie Hohe Warte 38, 1190 Wien.