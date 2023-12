So manch ein Bergbauer schaut zuerst ziemlich skeptisch drein. Wenn da so ein komischer Wissenschaftler auf seiner Türmatte steht und wissen will, wie er die Wörter und Sätze ausspricht. Aber meist kann Dominik Wallner das Vertrauen seiner Probanden schnell gewinnen. „Ich bekomm dann einen Kaffee oder die Oma backt sogar Kuchen. Sobald die Leute merken, dass man sich ehrlich interessiert, sind sie sehr offen.“ Wallner ist schon seit Jahren auf seiner Mission und jetzt kurz vorm Durchbruch. Er ist Teil eines Forscherteams der Uni Salzburg und reist dafür durch Westösterreich. Die große Frage, die dahintersteckt: Welche Dialekte gibt es? Und was stirbt aus?

Im kleinen Österreich ist die Vielfalt an Dialekten groß. Für Wallner als Forscher ist das eine Schatzkiste, denn „der Dialekt ist die Labormaus der Sprache.“ In Dialekten steckt viel Variation und daraus lässt sich leichter ablesen, was sich in der Sprache wie und warum verändert.

Dominik Wallner ist auf der Suche nach Dialekten © Salzburger Nachrichten/Karin Portenkirchner

Um Dialekte zu sammeln, spricht Wallner in ausgewählten Orten mit je einer älteren und einer jüngeren Person. Ein Kollege macht dasselbe im Osten Österreichs. Die Erhebung läuft noch bis Ende Mai. 120 Orte hat das Team rund um Stephan Elspaß vom Bereich Germanistik schon abgeklappert. Aktuell ist man noch auf der Suche nach dialektfesten Kärntnern (siehe Infobox). Und nach allen, die über eine App Dialekte sammeln und teilen wollen. Seit Kurzem kann sich jeder „OeDA“ herunterladen.

Ohne die Bevölkerung funktioniert das Projekt nicht. „Die wahren Expertinnen und Experten des Dialekts sitzen ja nicht an der Uni, die sitzen bei sich zu Hause“, sagt Wallner. In der App beantwortet man Fragen und nimmt Sprachproben auf. „Als junger Mensch kann man zum Beispiel sich selbst und seinen Großvater aufnehmen - oder den Hüttenwirt im Tirol-Urlaub, der so urig spricht.“

Warum uns Dialekte wichtig sind

Dialekte, so erklärt es der 39-Jährige, sind Teil unserer Identität und Herkunft. „Über sie transportieren wir soziale Codes.“ Der gebürtige Pinzgauer gibt ein Beispiel: „Wenn ich zu einem Bergbauern in Tirol fahr und Hochdeutsch spreche, macht der zu. Rede ich im Dialekt, wird es leichter werden.“ Deswegen sind uns Dialekte oft auch so wichtig, deswegen gibt es die Angst vorm Aussterben der Dialekte. „Wir sehen, dass die kleineren, regionalen Dialekte unter Druck geraten, sich auflösen“, sagt Wallner. Etwa, weil im Fernsehen und in sozialen Medien mehr auf Bundesdeutsch gesetzt wird und wir mobiler sind. Verschwinden würden Dialekte aber nie, sie werden großräumiger.

In der App wird das Sammelsurium an Wörtern und Sätzen auf einer Karte konserviert. Bald wird daraus und aus den persönlichen Befragungen ein Sprachatlas, der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Dialekten verschiedener Regionen und Generationen zeigt. Jeder kann sich das anschauen und -hören, die Germanisten forschen damit weiter. Zuletzt hat der Sprachwissenschafter Georg Wenker vor 100 Jahren so eine Erhebung gemacht. Er schickte 40 Sätze an Schulstandorte im Kaiserreich. Lehrkräfte übersetzten in Dialekt. Nur waren keine Forscher vor Ort, es gab keine Audioaufnahmen, die Fehlerquote war hoch. Glückt die aktuelle Erhebung, „ist das ein wissenschaftlicher Vollerfolg“, sagt Wallner. „Diese hinreichende, flächendeckende Beschreibung von Dialekt ist international unerreicht, die gibt es so nirgends.“