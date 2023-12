Vor einigen Jahrzehnten waren noch bis in den Großraum Feldbach Reste des Hianzischen, einer Dialektform, die man heute noch im Mittel- und Südburgenland zu hören bekommt, verbreitet. Der in Fehring lebende Otto Ernst ist im burgenländischen Hianzengebiet aufgewachsen und hat jetzt ein Buch über den dort verbreiteten Dialekt veröffentlicht.

Die Schriftsprache drängt die unterschiedlichen Dialekte, wie sie heute noch gesprochen werden, immer mehr in den Hintergrund. Vor allem ist das „Hianzische“, das vom Burgenland aus bis in den Raum Feldbach in Spuren verbreitet war und teilweise noch ist, nur mehr in wenigen Details zu hören.

Otto Ernst will diesen Dialekt erhalten

Otto Ernst ist ein Spezialist für das „Hianzische“, der seinen Jugenddialekt bei Lesungen, im Fernsehen und im Rundfunk weiter in Erinnerung halten will. Jetzt hat Ernst sein Wissen um das „Hianzische“ im Buch „Na hat Bui nocha tui, strawanzt is hiaz gmui“ niedergeschrieben. Welche sprachgeschichtliche Bedeutung dieses Buch hat, zeigt, dass das Vorwort zum Buch von EU-Kommissar Johannes Hahn aus Brüssel geschrieben wurde: „Wenn wir von Mundart sprechen, liegt das Herz auf der Zunge. Allen Einflüssen zum Trotz spielt das Hianzische eine bewahrende Rolle. Das Hianzische schlägt mit seinem Wortschatz die Hochsprache an Präzision.“

Das Markante an diesem Dialekt ist das immer wieder auftretende „ui“ oder „ua“. In Feldbach hat sich ein Spruch bis in die Gegenwart erhalten: „Muida, da Bui schlogt die Kui mit’n Hui, dass glei sou Potsch’n tuit“, was soviel heißt wie „Mutter, der Bub schlägt die Kuh mit dem Hut, dass es klatschen tut.“

Große Vielfalt auf engem Raum

Lange Zeit war Ernst Obmann des Hianzenvereines und wies immer darauf hin, dass dieser Dialekt von großer Vielfalt ist. „Hat man sich zu einem Besuch bei Verwandten angemeldet, so hieß das auf ,B‘suach kemman‘. Kam man unangemeldet, so nannte man das ,at Feia gaungan‘. Es wurde sogar bei zwei nebeneinander liegenden Dörfern in jedem etwas anders geredet, so wie dies bei meinem Großvater aus Alpendorf und der Großmutter aus Litschdorf der Fall war. Auch sonntags redeten größere Bauern anders als unter der Woche. Es war der Bauernstolz, der zeigte, dass ein Unterschied bei der Stallarbeit zwischen wochentags und feiertags bestehen muss“, erzählte Ernst mit Begeisterung.

Die Großeltern von Otto Ernst sprachen zwei unterschiedliche Hianzendialekte © Repro Johann Schleich

Bei den Hianzen handelt es sich um Mitglieder einer Volksgruppe, die vor Jahrhunderten, großteils aus Niederbayern stammend, ihre Heimat verließen und sich in Deutsch-Westungarn, dem heutigen Burgenland, ansiedelten. Damals hieß es „hiaz tuan mia fuat“ – jetzt gehen wir fort.

Bei seinen Vorträgen und Lesungen bringt Ernst auch viele Wortbeispiele, die meist eine Übersetzung erfordern. So sagt man zu einer steilen Wiese „Bangat“, zum Plaudern gehen heißt „Feia gejhn“, heimlich heißt „vastuina“, das Fußballspielen nennt der Hianze „Fiußboim gatzn“ oder wenn jemand läuft, dann „puat“ er.