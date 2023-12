Nach der nächtlichen Fluchtfahrt eines rumänischen Schleppers am 11. Dezember im Pinzgau mit zehn Flüchtlingen in seinem Kleinbus sitzt ein 34-jähriger Rumäne wegen zahlreicher Delikte in U-Haft. Das berichten die Salzburger Nachrichten (SN). Wie die Zeitung schon zuvor schrieb, hatten ein Polizist und eine Polizistin im Zuge der Verfolgung des Rumänen Schüsse abgefeuert, durch die zwei syrische Flüchtlinge verletzt wurden.