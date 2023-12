Klima-Diskussionen, Streitigkeiten um eine gendergerechte Sprache oder heftige Auseinandersetzungen um parteipolitische Präferenzen. Oft wirkt es so, als ob die Gesellschaft in Österreich immer weiter auseinander driftet und die Spaltung innerhalb des Landes zunimmt. Wissenschaftliche Daten zeigen jedoch: Diese Wahrnehmung ist ein Trugschluss.

Gesellschaft bewegt sich mehr aufeinander zu

Der Soziologe Thomas Lux von der Berliner Humbold Universität hat die Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger über Jahre hinweg verglichen und ist zum Schluss gekommen: Wir wachsen immer mehr zusammen. „In den letzten 30 Jahren können wir keine zunehmende Polarisierung beobachten, in den meisten Bereichen sind die Werte gleich geblieben, in anderen sind wir liberaler geworden“, sagt Lux im Ö1-Mittagsjournal.

Untersucht hat der Soziologe die Bereiche Klimapolitik, Migrationspolitik, Verteilungspolitik und Identitätspolitik. Während in den ersten Bereichen noch ein Spannungsfeld herrscht, steigt in identitäts- und verteilungspolitischen Fragen der Konsens. Und auch in Klima und Migrationsfragen gibt es laut den Ergebnissen einige Überschneidungen, auf die sich die meisten Bürgerinnen und Bürger einigen würden.

„Wir sehen, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung für die Integration von Migranten ist - also beispielsweise durch deutsche Sprache am Arbeitsplatz“, so Lux. Uneinigkeiten gebe es nur dann, wenn dies nicht funktioniert und reflektiert werden müsste, wer daran schuld ist.

Kleine Themen als große Trigger

Lux sagt, dass vor allem einige kleine Themen - sogenannte Trigger - das Gefühl der zunehmenden Polarisierung verstärken. Als Beispiel nennt der Berliner Forscher den Genderstern oder die Frage nach dem deutschen Tempolimit. Diskussionen über diese Triggerpunkte täuschten darüber hinweg, dass die Gesellschaft in Wahrheit mehr zusammenwächst.

Eine Studie des Instituts Foresight besagt, dass in Österreich die Polarisierung in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat. Sowohl Stadt-Land-Themen als auch Einkommensunterschiede wirken nicht mehr so stark wie früher. Bei Letzterem wünsche sich die große Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher mehr Umverteilung, als sie derzeit von der Politik betrieben wird.

Die großen Reibungspunkte innerhalb des Landes bleiben indes parteipolitische Überzeugungen. Vor allem eine Koalition von ÖVP und FPÖ würde hierzulande noch immer polarisieren. Dies hätte sich aber auch seit der ersten schwarz-blauen Regierung im Jahr 2000 nicht signifikant geändert.

Die Forscher appellieren demnach an die Bevölkerung, sich mehr an den Gemeinsamkeiten zu orientieren und nicht an den Kleinigkeiten, die spalten.