Es gab schon weitaus glücklichere Zeiten in Europa. Aber dennoch: Aus einer nun veröffentlichten Eurostat-Studie geht hervor, dass Österreich das glücklichste EU-Land ist. In einer Umfrage, die in allen EU-Mitgliedstaaten der Staatengemeinschaft durchgeführt wurde, erzielte Österreich die höchste Punkteanzahl.

Deutschland weit abgeschlagen

Bei der Bewertungsgrundlage, die die „Indikatoren für Lebensqualität“ misst, erreichte Österreich 7,9 von zehn möglichen Punkten. Österreich verwies damit Polen, Rumänien und Finnland auf den geteilten zweiten Platz, die jeweils alle 7,7 Punkte erreichten. Es folgten: Belgien, die Niederlande, Dänemark, Slowenien und die Tschechische Republik.

Die großen Volkswirtschaften Italien, Spanien und Frankreich bewegten sich mit 7,1 Punkten im Mittelfeld des Rankings. Besonders Deutschland fällt jedoch bei der Studie als unglücklicher Staat auf. Die nördlichen Nachbarn landeten vor Bulgarien auf dem vorletzten Platz.

Die Studie soll laut deren Autoren die „Trends im subjektiven Wohlbefinden der europäischen Bürger erfassen“. Aus dem hohen Durchschnittswert von 7,1 lässt sich schließen, dass die Europäerinnen und Europäer im „Allgemeinen mit ihrem Leben sehr zufrieden sind“.

Besonders entscheidend für die Bewertung waren nicht nur der materielle Wohlstand, sondern auch die Bewertung des Bildungsniveaus, die medizinische Versorgung und der soziale Schutz und die Sicherheit. Gemessen an diesen Kriterien dürfte Österreich also das glücklichste EU-Land sein.