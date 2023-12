Zwei stark alkoholisierte Autolenkerinnen mit kleinen Kindern im Wagen haben Donnerstagabend im Mühlviertel ihre Führerscheine abgeben müssen. Die beiden Schwestern, die zuvor miteinander zwei Flaschen Sekt getrunken hatten, begutachteten gerade den Pkw, den die eine in den Graben gesetzt hatte, als eine Polizeistreife vorbeikam, berichtete die Exekutive am Freitag.

Polizei erwischte Schwestern durch Zufall

Die eine Frau war auf der Heimfahrt vom gemeinsamen Umtrunk gegen 21.20 Uhr zwischen Goldwörth und Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) von der Straße abgekommen und in einem Feld steckengeblieben. Im Wagen der 40-Jährigen saß auch ihr sechs Monate alter Sohn. Sie rief ihre Schwester an, die zur Unfallstelle fuhr, um zu helfen. Auch in ihrem Wagen saßen zwei Kinder, sechs und zehn Jahre alt. Die Mütter hatten jeweils mehr als 1,5 Promille intus.

Während sich die beiden gerade ein Bild der Lage machten, kam zufällig die Polizei vorbei und wurde auf den Unfall aufmerksam - und recht rasch auch auf die Alkoholisierung der Lenkerinnen. Beiden wurden ihre Führerscheine vorläufig abgenommen.